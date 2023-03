54:36

En l'Altra Realitat, Fernando López del Oso ens planteja si hi ha naus nodrissa extraterrestres al Sistema Solar. Cultura en societat, amb Irene Desumbila, que ha entrevistat al director del documental Néixer per Néixer, Pablo García Pérez de Lara, estrenada dins del Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. Que no se'ns escapi, amb Luismi Mendizabal, que ha destacat la figura de la fotógrafa Cristina Garcia Rodero a partir de les pròpies reflexions de l'artista.