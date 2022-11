54:35

L'Altra realitat, amb Fernando López del Oso, que ha parlat de la maledicció atribuïda a Tutankamon. Cultura en societat, amb Irene Desumbila: Universal Poem, una web per a crear el poema universal que representi l'espècie humana. Que no se'ns escapi, amb Luismi Mendizabal, que avui ha posat el focus en l'humorista Ignatius Farray i Osel Hita, el primer occidental reconegut com la reencarnació d'un important lama tibetà.