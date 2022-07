54:37

Cucarachas enojadas, amb Xavier Traité, que avui ha tingut com a convidat a Pedro Huertas, historiador i arqueòleg que ha escrit el llibre Coronas de laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano. Que no se'ns escapi, amb Luismi Mendizabal, que ha mostrat algunes reflexions sobre la possibilitat d'allargar la longevitat. Jam Section, amb Frank Dubé. On anem? les propostes de Paula Ginés per a aquesta setmana.