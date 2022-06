54:46

Cucarachas enojadas, amb Xavier Traité, que ha fet un recorregut per la història de la natació. Que no se'ns escapi, amb Luismi Mendizabal, que ha destacat alguns consells a l'hora de prendre decissions importants i ha abordat la complexa figura de Pasolini. Jam Section, amb Frank Dubé, que ha tingut com a convidada a l'actriu Mónica Pérez.