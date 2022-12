54:53

A l'Acústicament, la Irene Desumbila rep en Ben Marcus que presenta el seu disc 'Reflexión', cançons de rock nacional que fan pensar que estan tenint molt èxit més enllà de les nostres fronteres a països com Mèxic, l'Argentina, Xile... igual que aquí on s'han pogut escoltar ja en directe per diverses ciutats espanyoles com Madrid, València o Barcelona, telonejant, per exemple, artistes com Manolo Garcia.

L'ana López ens explica els aventatges i els inconvenients del Bicing de Barcelona.