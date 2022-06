Somos cooperación Cultura euro-latina 31:14 La cultura europea es un pilar de integración continental, también importante motor económico, y un atractivo foco para el mundo. Por eso tiene un potente presupuesto, y se asocia y potencia culturas como la latinoamericana, con la que compartimos valores y creatividad. A iniciativa de España se inició este mes en Bruselas el programa EU LAT4 Culture que, hasta octubre, realizará unas 300 actividades en 20 capitales del mundo, como nos explica Anton Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales y Científicas de Aecid, que también preside ahora a los Institutos Nacionales de Cultura Europeos (Eunic). Más opciones

[an error occurred while processing this directive]