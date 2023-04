59:33

SHORTER: Lady Day (5.37). W. Shorter. TYNER: His blessings (6.51). M. Tyner. SHORTER: Port of Entry (5.09). Weather Report. ZAWINUL: Five short stories (6.57). Weather Report. SHORTER: Witch Hunt (8.11). W. Shorter. HANCOCK: Darts (7.50). VSOP. VILLA LOBOS: Bachianas brasileiras nº 5 (6.00). W. Shorter