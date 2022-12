01:00:09

HOLLANDER / COSLOW: Love or infatuation (3.03). A. Goraguer. GOLSON: Blues on my mind (7.30). B. Golson. BERNE: Van Gundy's retreat (2.00). T. Berne. BERNE: Not sure (8.39). T. Berne. FORMANEK: Exoskeleton (Parts VI y VII) (11.29). M. Formanek. COLEMAN: Mob Job (4.26). T. Berne / J. Zorn. BERNE / BLACK / CLINE: Impaiment posse (3.37). BBC. BERNE: Lost in Redding (6.59). T. Berne