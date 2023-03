59:49

STRACHEY / MARVELL / LINK: These foolish things (6.12). J. Hipp / Z. Sims. MONK: Coming on the Hudson (5.23). T. Monk / J. Griffin. MONK: Rhythm a ning (9.28). T. Monk / J. Griffin. MONK: Blue Monk (8.29). T. Monk / J. Griffin. MONK: Misterioso (10.47). T. Monk / J. Griffin. CAESAR / CASUCCI: Just a Gigolo (2.09). T. Monk / J. Griffin