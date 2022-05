01:00:01

WOLF / HERRON / SINATRA: I'm a fool to want you (3.05). K. Elling / B. Marsalis. RAINGER / ROBIN: If I should lose you (3.42). J. Scott. ELLINGTON / TIZOL: Caravan (7.49). M. Petrucciani. HARRELL: Eons (6.54). T. Harrell. WALLER / RAZAFF: Honeysuckle Rose (3.57). D. Reinhardt. CHURCHILL: I want to be loved (4.49). H. Parlan. SAMPSON / GOODMAN: If dreams come true (3.22). Ch. Webb. CHARLES: What I'd say Part 1 y Part 2 (5.04). R. Charles. MAGIDSON / WRUBEL: Gone with the wind (4.49). A. Tatum / B. Webster. MONK: Misterioso (4.32). T. Montoliú.