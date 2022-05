59:51

COLEMAN: Happy house (8.24). Ch. Haden / D. Cherry. CHERRY: The thing (5.50). D. Cherry. SANDERS: Upper Egypt and lower Egypt (5.06). P. Sanders. SHARROCK: Broken toys (6.36). S. Sharrock. PUSCHNING / SCHERER: Streets and rivers (6.25). AM4. SHARROCK: Many mansions (9.31). S. Sharrock. SHARROCK: Black woman (5.16). S. Sharrock / L. Sharrock