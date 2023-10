58:26

TRADICIONAL: Greensleeves (16.01). J. Coltrane / E. Dolphy. HOPKINS: Coffee house blues (00.30). L. Hopkins. TRADICIONAL: One grain and sand (00.30). Odetta. WOODS: When the red red robin comes Bob bob bobbin' along (00.30). C. McRae. McFARLAND: Won't be long (00.30). A. Franklin. SILVER: Juicy Lucy (00.30). H. Silver. COLTRANE: Africa (22.25). J. Coltrane / E. Dolphy. COLTRANE: A love supreme (7.43). J. Coltrane