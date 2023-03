01:00:03

DOLPHY: Something sweet, something tender (1.29). E. Dolphy. DOLPHY: South Street exit (7.29). Eric Dolphy. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Softly as in a morning sunrise (20.10). Eric Dolphy. DOLPHY: Iron man (11.00). E. Dolphy. DOLPHY: Red planet (12.29). E. Dolphy.