59:46

JOHNSON / MILLER: You can't loose a broken heart (3.15). B. Holiday / L. Armstrong. GERSHWIN: Embraceable you (6.36). Ch. Parker. McHUGH / FIELDS: Don't blame me (2.49) Ch. Parker. SURMAN: Within the clouds (4.48). J. Surman. RODGERS / HAMMERSTEIN: It might as well be spring (5.17). S. Kenton. STRAYHORN: Smada (take 3) (3.21). D. Ellington. GERSHWIN: Bess you is my woman now (5.29). E. Fitzgerald / L. Armstrong. BLANCHARD: Melody for Laura (6.25). T. Blanchard. ELLINGTON: The feeling of jazz (5.34). D. Ellington / J. Coltrane. BERLIN: Cheek to cheek (3.52). T. Wilson