01:00:00

WALLEN: Healing ceremony (5.52). B. Wallen. SURMAN: Mevagissey (6.53). J. Surman. SURMAN: Galata bridge (3.10). J. Surman. McHUGH / FIELDS: I can't give you anything by love (3.53). Ch. Barber. ELLINGTON: One more once (3.27). D. Ellington / C. Basie. MARSALIS: Buddy Bolden (5.47). W. Marsalis. DAVIS: Swing down Swing town (9.36). W. Marsalis. DAVIS: Big Fun (2.33). M. Davis. LATEEF: Snafu (5.38). Y. Lateef. SCLAVIS: Viso di donna (3.39). L. Sclavis / H. Texier / A. Romano