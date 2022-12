59:24

ELLINGTON: Tonight I shall sleep (6.44). B. Goodwin. NEWLEY / BRICUSSE: The Candyman (10.23). P. LaRoca. BERRY: Love lament (6.51). R. Blake. BLAKE: Bells of Doom (4.43). R. Blake. HERRMANN: Vertigo (3.45). R. Blake. ELFERS: Dr Mabuse The Glambler (2.15). R. Blake. WALDRON: Soul eyes (7.34). R. Blake / A. Braxton. YOUMANS: Tea for two (4.36). R. Blake / E. Rava.