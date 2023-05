59:29

COLEMAN: Turnaround (6.40). H. Hawes / Ch. Haden. KONITZ: Subconscious Lee (3.04). L. Konitz / L. Tristano. MULLIGAN: Four and one Moore (3.48). S. Getz. BERLIN: Russian lullaby (5.34). J. Coltrane. DePAUL / RAYE: You don't know what love is (6.31). S. Rollins. RONELL: Willow weep for me (6.18). T. Flanagan. DAVIS: Compulsion (5.47). M. Davis. JACKSON: The Cylinder (5.31). Modern Jazz Quartet.. MELNECK / SIGNORELLI: I'll never be the same (4.45). S. Scott / E.L. Davis