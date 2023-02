01:00:01

TINGVALL: Avsked (4.57) M. Tingvall. RODRÍGUEZ: Canción contra la indecisión (4.13) B. Stenson. SVENSSON: Where we used to live (4.27). E. Svensson. SVENSSON: Winter in Venice (5.27). E. Svensson. GUSTAVSEN: Vicar Street (3.43). T. Gustavsen. GUSTAVSEN: Stream (7.03). T. Gustavsen. FRESU: Apnea (5.03). P. Fresu / J. Lundgren. BIZET: Variations (4.49) A. Widmark. MATAMOROS: Son de la Loma (3.26) B. Valdés. RAMÍREZ / LUNA: Alfonsina y el mar (5.10). B. Stenson