58:56

HUDSON / DeLANGE: Moonglow (3.30). W. Kelly. SNALL: Love I've found you (2.37). W. Kelly. WALTON: Turquoise (6.13). C. Walton. STANFORD / ROBINSON: I can't see for lookin' (9.29). R. Garland. TYNER: The wise one (9.33). M. Tyner. RODGERS / HART: My romance (6.23). B. Mehldau. WHITING / ROBIN: My ideal (6.09). G. Zaleski. RUSSELL / SIGMAN: Crazy he calls me (3.06) W. Kelly