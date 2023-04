59:54

KOSMA / PREVERT: Autumn leaves (6.00). B. Evans. PORTER: Just one of those things (6.17). P. Motian. CARMICHAEL: Skylark (5.00). P. Motian. LOESSER: Luck be a lady (6.24). E. Costa. EVANS: Waltz for Debbie (6.57). B. Evans. EVANS: Show type tune (6.16). P. Motian. PARKER: Cheryl (2.00). P. Motian. MINGUS: Pithecanthropus erectus (7.07). P. Motian. PIERANUNZI: Tales from the unexpected (5.23). E. Pieranunzi