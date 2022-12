59:47

BOWMAN: East of the Sun (5.47). P. Desmond / J. Hall. GREEN / HEYMAN: Out of nowhere (6.49). P. Desmond / J. Hall. DESMOND: Take ten (3.11). P. Desmond / J. Hall. BURKE / VAN HEUSEN: Like someone in love (4.12). P. Desmond / J. Hall. VAN HEUSEN / BURKE: Polka dots and moonbeams (5.53). P. Desmond / J. Hall. JONES / KAHN: The one I love belongs to somebody else (5.53). P. Desmond / J. Hall. PORTER: I get a kick out of you (8.38). P. Desmond / J. Hall. COOTS / LEWIS: For all we know (5.30). P. Desmond / J. Hall. TRADICIONAL: Greensleeves (2.05). P. Desmond / J. Hall