59:41

HERSCH / TRADICIONAL: West Virginia Roses / The water is wide (5.47). F. Hersch. JOBIM / BUARQUE: Retrato em branco e preto (7.54). E. Rava / F. Hersch. BASSMAN / WASHINGTON: I'm getting sentimental over you (5.55). E. Rava / F. Hersch. KERN / HAMMERSTEIN: The song is you (4.45). E. Rava / F. Hersch. HERSCH: Child's song (7.09). E. Rava / F. Hersch. RAVA: The trial (2.09). E. Rava / F. Hersch. MONK: Misterioso (6.47). E. Rava / F. Hersch. MONK: Round midnight (3.50). E. Rava / F. Hersch. RAVA / HERSCH: Improvisation (3.50). E. Rava / F. Hersch