01:00:21

RICCITELLI: Carmenooch (4.08). Westchester Workshop. ALBAM: Thruway (3.36). M. Albam. PORTER: I get a kick out of you (3.16). F. Sinatra. GILLESPIE / KING: Beautiful love (9.16). M. Tyner. PORTER: What is this thing called love? (7.14). S. Hamilton. DeLANO: Central Park Waltz (5.49). P. DeLano. LEWIS: Skating in Central Park (5.24). B. Evans / J. Hall. KERN / HAMMERSTEIN: All the things you are (7.45). K. Jarrett. DUKE: Autumn in New York (2.47). T. Wilson.