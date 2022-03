59:57

WEILL / ANDERSON: September song (3.06). Ch. Baker / K. Burrell. WEILL / BRECHT: Mack the Knife (5.21). O. Peterson / C. Terry. WEILL / NASH: Speak low (6.19). M. Tyner. TYNER: Man from Tanganyka (6.54). M. Tyner. GILLESPIE: Swing low sweet Cadillac (7.06). D. Gillespie. WESTON: African Village Bedford - Stuyvesant 1 (3.21). R. Weston. RUDD: For Toumani (4.07). R. Rudd / T. Diabate. IBRAHIM: The wedding (4.24). A. Ibrahim. IBRAHIM: African market place (2.52). A. Ibrahim. KIRK: Carney and Bigard place (5.37). R. Kirk