59:21

MONTOLIÚ / COLINA: Un blues .(6.31). J. Colina / T. Montoliú. FORMANEK: Down 8 Up 5 (9.14). M. Formanek. FORMANEK: Rising tensions and awesome light (9.00). M. Formanek. FORMANEK: Exoskeleton / Parts VI, VII) (11.29). M. Formanek. FORMANEK: Prelude (9.04). M. Formanek. ESKELIN / ALCORN / FORMANEK: Refraction (3.28). E. Eskelin