59:52

RIVERS: Helix (5.31). S. Rivers. WILLIAMS: Tomorrow afternoon (5.35). T. Williams. McLAUGHLIN: Lila's dance (5.37). Mahavishnu Orchestra. SHORTER: Eurydice (5.45). Weather Report. ELLINGTON: Rockin' in rhythm (3.02). Weather Report. STERN: Big neighborhood (7.41). M. Stern. JONES / SYMES: There is no greater love (9.13). M. Stern. GERSHWIN: I loves you Porgy (3.41). G. Duke