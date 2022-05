59:31

GARNER / BURKE: Misty (5.59). F. Hubbard. ROLLINS: Oleo (6.27) L. Tabackin. MONK: Trinkle tinkle (10.10). L. Tabackin. TABACKIN: Chasin' the carrot (6.06). L. Tabackin. AKIYOSHI: Falling petal (8.40). T. Akiyoshi / L. Tabackin. WAITS: Invitation to the blues (5.25). T. Waits. TABACKIN: Basic nº 2 (6.47). L. Tabackin / W. Marsh.