59:22

PEARSON: Big Bertha (5.58). D. Pearson. HENDERSON: Out of the night (7.25). J. Henderson. HENDERSON: Teeter Totter (8.33). J. Henderson. CARMICHAEL / ROBINSON Stardust / Old Folks (11.47). J. Henderson. DAVIS: Nardis (4.43). J. Henderson. STRAYHORN: Chelsea bridge (4.41). J. Henderson. ELLINGTON / STRAYHORN: Isfahan (5.58). J. Henderson