BRUBECK: King for a day (3.41). L. Armstrong. BRUBECK: My one bad habit (2.41). C. McRae. WROBLEWSKI: Dedicated to Swallow (1.55). J. Wroblewski. ELLINGTON / STRAYHORN: Tourist point of view (5.08). D. Ellington. NOBLE: Cherokee (11.03). D. Gillespie. COLEMAN: 54 Path bindings (6.59). S. Coleman. STANKO: A shaggy vandal (7.35). T. Stanko. WASILEWSKI: Spark of life (5.01). T. Stanko WOLF / HERRON / SINATRA: I'm a fool to want you (6.44). D. Gordon