59:43

ELLINGTON: Don't you know I care (Or Don't you care to know) (5.01) S. Hamilton / Ch. Byrd. JOBIM: The girl from Ipanema (4.51) Ch. Byrd / K. Peplovsky. NAZARETH: Carioca (3.49). L. Almeida / Ch. Byrd. COOTS / GILLESPIE: You go to my head (6.38). J. Farrell. FRAGOS / BAKER: I hear a rhapsody (9.26). Ch. Corea. SANTAMARÍA: Afro Blue (6.37). C. Tjader / M. Santamaría. COLTRANE: Africa (8.40). J. Coltrane. TYNER: Contemplation (6.13) M. Tyner