59:52

HENRY / HYDE: Litle girl (1.51). N. Cole. ARLEN / HARBURG / ROSE: It's only a paper moon (2.12). N. Cole. LEWIS: The golden stricker (5.22). R. Carter. KERN / HAMMERSTEIN: All the things you are (3.18). Modern Jazz Quartet. FREED / BROWN: Singing in the rain (4.06). G. Kelly. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Lover come back to me (4.16). C. Wilson. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Softly as in a morning sunrise (3.01). A. Shaw. HEYMAN / LAWNHURST: Munity in the Parlor (3.04). R. Eldridge / G. Krupa. ELLINGTON: Ring dem bells (2.49). D. Ellington. HURT: Make me a pallet in your floor (4.35). M.J. Hurt. DÍAZ / GONZÁLEZ / RAMOS: La lluvia (5.19). R. González. PARKER: My little suede shoes (3.08). Ch. Parker. TJADER: Tropicville (3.17). C. Tjader. TRADICIONAL: Greensleeves (3.28). R. Haynes