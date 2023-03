57:21

PORTER: I've got you under my skin (5.28). D. Washington / C. Brown. IBRAHIM: African marketplace (2.52). A. Ibrahim. IBRAHIM: Ishmael (6.19). A. Ibrahim. WILLIAMS: In this korner (7.56). A. Blakey. GERSHWIN: I loves you Porgy (6.00). A. Makowicz / G. Mraz. DREJAC / GIRAUD: Sous le ciel de Paris (2.43). T. Thielemans. BROTZMAN / HAWKINS / ALI: It is solving by walking (8.30). P. Brotzman. LENNON / McCARTNEY: Little song / Blackbird (2.14). S. Jordan. LIVINGSTON / EVANS: Never let me go (7.03). K. Jarrett