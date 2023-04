59:38

SHIPP: Nu matrix (4.00). M. Shipp. MORAN: Refraction 1 (6.15). J. Moran. SANDELL: Contraints (5.30). S. Sandell. TABORN: Spirit hard knock (4.36). C. Taborn. FERNÁNDEZ / MARTÍNEZ / LÓPEZ: Pasión intacta (4.00). A. Fernández / B. Martínez / R. López. HAMASYAN: Hakavik (5.08). T. Hamasyan. MELFORD: That the peace (5.20). M. Melford. MEDESKI / MARTIN y WOOD: Invocation (5.06). J. Medeski / Ch. Wood / B. Martin. HILL: Smoke stack (8.08). V. Iyer