59:42

GRAAS: Montrose (6.03). J. Montrose / B. Perkins. MONTROSE: Little duet (4.54) J. Montrose / B. Gordon. MONTROSE: Cecilia (4.30). J. Montrose / B. Gordon. STRACHEY / MARVELL / LINK: These foolish things (2.42) A. Pepper. MONTROSE: Little duet for Zoot and Sims (2.39). Ch. Baker / J. Montrose. MONTROSE: Ergo (3.11). Ch. Baker / J. Montrose. MILLER: Bennie's tune (3.19). J. Montrose / R. Norvo. MONTROSE: Bockhanal (3.44). J. Montrose / R. Norvo. MONTROSE: Paradox (4.01) J. Montrose / B. Gordon. MONTROSE: Dark angel (5.09). J. Montrose. FAIN / BROWN: That old feeling (4.31) J. Montrose. RODGERS / HART: Have you meet Miss Jonesl (5.10). J. Montrose / B. Gordon