59:55

CARMICHAEL / WASHINGTON: The nearness of you (4.07). O. Pettiford / B. Taylor. CARMICHAEL: Stardust (3.22). O. Pettiford. PETTIFORD: Tamalpais love song (3.58). O. Pettiford. PETTIFORD: Jack The Fieldstalker (4.37). O. Pettiford. MULLIGAN: Sextette (2.56). O. Pettiford. PETTIFORD / HARRIS: Now see how you are (5.14). O. Pettiford. PETTIFORD: Aw! come on (3.57). O. Pettiford. GOLSON: I remember Clifford (4.45). O. Pettiford. TIZOL / ELLINGTON: Caravan (5.55). T. Monk. DORHAM: K.D.'s Cab Ride (6.10). K. Dorham. PETTIFORD: Marcel the fourrier (6.01). O. Pettiford