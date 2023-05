59:05

MONK: Pannonica (6.37). E. Pieranunzi PORTER: Everything I love (12.21). E. Pieranunzi. KERN / ROBIN: Up with the lark (6.41). B. Evans / M. Johnson. ZEITLIN: Quiet now (5.55). B. Evans. ABERCROMBIE: Labour day (3.47). J. Abercrombie. ELIAS: B is for Butterfly (8.06). E. Elias / M. Johnson. PIERANUNZI: Thiaki (5.12). E. Pieranunzi