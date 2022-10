59:33

RODGERS / HART: Spring is here (3.55). A. Braxton. RODGERS / HART: My funny Valentine (3.52). P. Desmond. RODGERS / HART: Alone together (6.52). P. Desmond. DESMOND: Take ten (3.11). P. Desmond. DESMOND: Take five (16.07). P. Desmond / D. Brubeck / G. Mulligan. WRIGHT: Rude old man (5.42). P. Desmond. SEBESKY: You can't go home again (5.45). Ch. Baker / P. Desmond. RASKIN: Laura (2.11). D. Brubeck