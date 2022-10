59:36

GREEN / STYNE / CONDEM: Make someone happy (8.37). B. Kessel / H. Ellis. PORTER: The laziest gal in town (2.20). N. Simone. RODGERS / HAMMERSTEIN: Something wonderful (2.46). N. Simone. ROGERS / HART: My funny Valentine (6.50). H. Jones. SONDHEIM: Lovely (3.56). J.J. Johnson. BART: Who will buy (3.55). J.J. Johnson. MERRILL: Mira (3.24). J.J. Johnson. ADAMS / STROUSE: Put on a happy face (4.07). J.J. Johnson. RODGERS: The sweetest sounds (3.28). J.J. Johnson. GREEN / STYNE / CONDEM: Make someone happy (3.51). J.J. Johnson. ARLEN / CAPOTE: Sleeping bee (3.54). J.J. Johnson