01:00:26

PETKERE / YOUNG: Lullaby of the leaves (5.19). B. Sidran. BASSMAN / WASHINGTON: I'm getting sentimental over you (5.55) E. Rava / F. Hersch. MONK: Ruby my dear (4.25) P. Grasso. JOHNSTON: Moon song (3.13). C. McLorin. SCOFIELD: Elder dance (3.58). J. Scofield. VAN HEUSEN / BURKE: Here's that rainy day (5.43). P. Desmond / J. Hall. JARRETT: Bordeaux Part 12 (5.01). K. Jarrett. RODGERS / HART: My romance (7.24) B. Evans.