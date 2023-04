59:51

POPE / CLAWSON: Please tell me now (3.14). B. Holiday. LEE / RUSSELL: Blue gardenia (3.24). D. Washington. GERSHWIN: Someone to watch over me (3.19). E. Fitzgerald / E. Larkins. LARSKIN: Blues for Ruby (4,37). E. Larkin / R. Braff. ELLINGTON: Hy' a Sue (2.54). D. Ellington. HAMILTON: About the blues (3.06). J. London. ROLAND: Ten bars ago (2.57). S. Kenton. JONES: Fingers (10.39) T. Jones / M. Lewis. RILEY: The music goes around and around (3.23). T. Dorsey. NOBLE: Cherokee (3.26). Ch. Barnett. BERLIN: Love you didn't do right by me (3.09). P. Lee. BERLIN: Say it isn't so (2.44) T. Wilson