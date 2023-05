59:56

ELLINGTON: Prelude to a kiss (5.29). E. Fitzgerald / S. Smith. BERNSTEIN: Some other time (5.32). Z. Brock. CAHN / STYNE: Time after time (7.45). J. Coltrane. TYNER: Blues back (6.55). M. Tyner WEATHERLY: Danny Boy (3.13). A. Hibbler. ELLINGTON / DAVID: I'm just a lucky so and so (3.12). D. Ellington / A. Hibbler. TRADICIONAL: The lonesome road (1.27). S. Eaglin. MOORE: Caldonia boogie (2.43). L. Jordan. TARRANT: Opus boogie (3.05). J. McVea. ADAMSON / DONALDSON: You (2.48). T. Dorsey. McRAE / SHAW: Back bay shuffle (3.15). A. Shaw. CAHN / STYNE: Time after time (2.44). S. Grappelli