59:31

PORTER: Beguine the beguine (7.23). A. Pepper. ARLEN / HARBURG: Over the rainbow (6.51). A. Pepper / G. Cables. STRAYHORN: Lotus blossom (8.17). G. Cables. ROLLINS: Playin' in the yard (10.26). S. Rollins. ROLLINS: Spirits of Trane (9.08). F. Hubbard. STRAYHORN: Daydream (1.53). G. Cables. ELLINGTON: In a sentimental mood (10.25). G. Cables.