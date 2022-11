59:31

ELLINGTON / WEBSTER: I got it bad (and that ain't good) (7.06). P. Gonsalves / E. Hines. AHLERT / TURK: Walkin' my baby back home (3.25). E. Hines. McHUGH / FIELDS: I must have that man (3.56). A. Lincoln / S. Rollins. GERSWHIN: They can't take that away from me (3.47). E. Elias. RODGERS / HART: This can't be love (3.53). E. Elias. BURGOS: Mambo Shin Shin (5.06). J. Bunnett. PIAZZOLLA: Street tango (4.13). A. Piazolla. BARBIERI: Merceditas (9.07). G. Barbieri. PUMAREJO: Tu mariposa (4.08). Paquito D'Rivera. GERHSWIN: But not for me (3.50). E. Elias.