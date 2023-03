59:00

PEACOCK / CRISPELL: Azure (6.03). M. Crispell / G. Peacock. BLEY: Flame (5.37). P. Bley. PEACOCK: Moor (7.14). P. Bley. KERN / MERCER: I'm old fashioned (10.36). K. Jarrett. PEACOCK: Trilogy II (9.46). G. Peacock. PETRUCCIANI: She did it again (4.04). M. Petrucciani. BARON: Esprit de Muse (6.16). G. Peacock