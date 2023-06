59:35

MOTIAN: Drum music (6.04). J. Bro / J. Lovano. LOVANO: At twelve (4.37). J. Lovano. COLTRANE: Sun ship (6.26). J. Coltrane. LAUBROCK: From farm girl to fabulous Vol 1 (5.36). I. Laubrock. BERLIN: How deep is the ocean (3.24). C. Hawkins. COLEMAN: Kaleidoscope (6.36). O. Coleman. SHORTER: Unidentified flying objects (4.13). W. Shorter. PAXARIÑO: Dagas (1.17). J. Paxariño. ARRIZABALAGA: Ensalada de garbanzos (6.18). P. Arrizabalaga. PARKER: Ornithology (7.28). A. Braxton / G. Lewis