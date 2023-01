59:20

COLEMAN: The legend of bebop (7.17). O. Coleman. TRISTANO: Disgression (3.03). L. Tristano. DUKE / GERSHWIN: I can't get started (2.57). L. Tristano. TIMMONS: Moanin' (8.02). Ch. Mingus. SUN RA: Saturno (3.40). Sun Ra. GLENNIE / FRITH: In the world to change the world (7.54). E. Glennie / F. Frith. BERNE: La hora feliz (10.26). T. Berne. MONK: Evidence (5.16). M. Copland