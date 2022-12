57:47

SAMPSON: Blue Lou (3.12). Ch. Webb. GOODMAN / PARISH: Don't be that way (2.43) Ch. Webb. WEBB / GOODMAN: Stompin' at The Savoy (3.14). Ch. Webb. GERSHWIN / GERSHWIN: Liza (All the clouds'll roll away) (2.47) Ch. Webb. WEBB: What a schuffle (2.56). Ch. Webb. WEBB: Swingin' on the reservation (3.07). Ch. Webb. SAMPSON / GOODMAN: If dreams come true (3.23). Ch. Webb. McHUGH / FIELDS: On the sunny side of the street (2.50). Ch. Webb. CLINTON: The dipsy doodle (3.13) Ch. Webb. ALEXANDER / FITZGERALD: A tisket, a tasket (2.40). E. Fitzgerald / Ch. Webb. SHAVERS / ROBIN: Undecided (3.21) E. Fitzgerald / Ch. Webb. BERLIN: Pack up your sins and go to the devil (2.27). Ch. Webb / E. Fitzgerald. BERLIN: Everybody step (2.47). Ch. Webb / E. Fitzgerald. GRAHAM / WILLIAMS: I ain't got nobody (3.04). Ch. Webb. PORTER: My heart belongs to daddy (3.09). Ch. Webb / E. Fitzgerald