01:00:03

JONES / WESS: Lady Luck (6.22). E. Jones. JONES: Mean what you say (8.24). H. Jones. WATKINS: Watkins production (9.38). S. Redd / P. Adams. ARLEN / MERCER: Out of this world (14.06). J. Coltrane. DAVIS: Half and half (6.27). E. Jones. COLEMAN: By George (6.28). E. Jones