58:43

PORTER: I love you (5.31). J. Coltrane. PORTER: You'd be so nice to come home to (4.31). M. Tyner. EVANS: Waltz for Debby (4.47). D. Sebesky. CHURCHILL / MOREY: Someday my prince will come (7.05). B. Evans. YOUNG / HEYMAN: When I fall in love (8.23). K. Jarrett. KOSMA / PREVERT: Autumn leaves (10.24). K. Jarrett. ARLEN / MERCER: Come rain or come shine (6.25). H. Parlan.