GILLESPIE: A night in Tunisia (3.52). B. Powell. ARLEN / HARBURG: Over the rainbow (2.59). B. Powell. HOPE: Later for you (3.36). E. Hope. HOPE: On it (9.06). E. Hope. VAN HEUSEN / BURKE: Polka dots and moonbeams (8.41). E. Hope. LAND: Exploring the future (6.19). C. Counce. HOPE: One mo' blues (6.48). E. Hope. COUNCE: So nice (5.26). C. Counce. BERLIN: It's a lovely day (2.49). E. Hope